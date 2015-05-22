Яценюку показали первые участки "Евровала" (фоторепортаж)

Об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк, проверяя ход обустройства украинско-российской государственной границы на пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине.

«До конца 2018 года вся украинско-российская государственная граница будет построена, смонтирована и будет эффективно защищать Украину от российских террористов», - заявил он.

Общий объем средств, предусмотренный проектом, - 4 млрд грн. «2,5 млрд грн будут направлены на электронные средства и так называемое «железо», 1,5 млрд грн – на строительные работы», - отметил премьер.

Яценюк подчеркнул, что из этих 4 млрд грн «1,5 млрд грн вернутся в государственный бюджет в качестве налогов», ведь к реализации проекта привлечены в основном украинские предприятия, «которые выполняют как строительно-монтажные работы, так и изготавливают технику, которая будет стоять на государственной границе Украины».

Читайте такжеПограничники пообещали до конца апреля обустроить первый участок границы с РФ«То есть этот проект имеет две цели. Первая и основная цель – это безопасность от российских диверсантов и террористов. Вторая – создание рабочих мест, государственные заказы и развитие украинской науки», - сказал глава правительства.

Он напомнил о проектах для обустройства границы, созданных украинскими предприятиями: «Могу сказать, что горжусь теми научными разработками, которые сегодня продемонстрировали украинские компании – они на уровне мировых разработок».

«Надеюсь, что у нас будут еще заказы от западных партнеров на то, как обустраивать государственную границу», - добавил он.

В свою очередь координатор проекта обустройства государственной границы Игорь Полуденко сообщил, что за 2014-2015 годы было возведено 115,2 километра противотанковых сооружений, 82 километра рокадных дорог, 417 километров контрольно-следовых полос, 10 км 750 метров заграждений. Установлено 49 башен наблюдения по всех участках Сумской, Харьковской, Черниговской областей. В общем на этот объем работ потрачено 160 млн грн, которые были получены как средства международной технической помощи.

До конца года на возведение «Европейского вала» в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.