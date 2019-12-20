Во время штурма судебного заседания по делу Шеремета пострадал один человек – медики

По данным волонтеров, это экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области "Киевская Русь" Андрей Янченко.

Из Киевского апелляционного суда с травмой шеи и гипертоническим кризом госпитализировали одного человека, пострадавшего во время штурма зала заседаний, где должно было состояться рассмотрение жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила фельдшер волонтерской «скорой помощи».

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«Были пострадавшие. Я так понимаю, что это бывший комбат 25-го батальона «Киевская Русь» - у него травма шеи и гипертонический криз, точнее уже установят рентген-снимки, там есть перелом или нет. Это единственный, которого увезли (в больницу - УНИАН), нескольким было еще плохо, но их уже никуда не везли - им была оказана помощь на месте», - отметила она.

По данным волонтеров, присутствующих в суде, пострадал экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь» Андрей Янченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Добоша.

Кузьменко заявила: «Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание».

После этого на третий этаж здания суда, где в зале заседаний была Кузьменко, поднялись и расположились в коридоре около 15 сотрудников полиции особого назначения. Позже они ушли оттуда.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что «ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременном поступлении материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мерах».

Впоследствии спецназовцы взяли штурмом судебный зал и вывели оттуда Кузьменко, чтобы отвезти в СИЗО.