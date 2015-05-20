Пропавшие без вести на Донбассе украинцы становятся рабами в Чечне - родственники

Многие из них были проданы в рабство в Чечне, Адыгее и Осетии. Об этом говорится в открытом письме родственников пленных к российским правозащитникам, опубликованном на сайте Открытая Россия, сообщает ТСН.

"Мы предполагаем, что они могут находиться там, поскольку на телефоны их близких звонил или сам пропавший, или неизвестные с российских номеров — из Чечни, из Адыгеи. Некоторым из родных также звонили правозащитники из России с сообщением о том, что они нашли их родных в российских СИЗО. Некоторых из них, как мы знаем, отправляли в Чечню или Адыгею", - говорится в письме.

Среди пропавших есть не только украинские военные, но и мирные жители — волонтеры, которые оказывали гуманитарную помощь нуждающимся, и те, кто посещал своих родственников, призванных в украинскую армию в ходе мобилизации.

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Те, кому удалось освободиться из плена, рассказывали родственникам пропавших без вести, начиная с лета, пленных неоднократно перевозили в Ростовскую область или в глубь России на работы, потом возвращали через границу обратно и снова отвезли в Россию в разных направлениях. Их переправляли через границу через разные пункты пропуска, в частности, через пункт пропуска Изварино.

"Обращаем ваше внимание, что речь не идет о военнопленных "республик" и "казаков". Этих пропавших без вести нет в списках погибших, ни среди пленных, подлежащих обмену в соответствии с минскими соглашениями. На данный момент связь с ними потеряна", - говорится в письме.

Некоторым родным пропавших неизвестные лица по телефону или через волонтеров предлагали вернуть пленника за большое вознаграждение". Некоторые звонившие разговаривали с восточным акцентом.

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"Иногда это звучало так: "ваши родственники проданы в рабство, и вы никогда их не увидите", - пишут родственники пропавших без вести. Всех тех, кого вывезли на Кавказ — в Чечню, Осетию или Адыгею, — скорее всего, не держат в СИЗО, считают родные пленников. "Из разных источников известно, что наших близких вывозили и продавали как рабочую силу. Мы не можем с точностью сказать, насколько это соответствует истине, но о таких случаях поступали сигналы от разных правозащитников и журналистов", - говорится в письме.

По просьбе родственников журналист Анна Немцова попыталась проследить такой след в Чечне. Ее источники подтвердили, что эти случаи имеют место, однако таких "проданных" нужно искать, и это непросто.

Родственники пленных составили список лиц, пропавших без вести, с чьих телефонов звонили близким и друзьям или чьи телефоны оказывались включенными в роуминге в России, в частности, в Чечне, Адыгее и Осетии. В этом списке 120 человек, однако кроме них, в России может находиться по разным данным, от 400 до 700 граждан Украины.