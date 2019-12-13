На Харьковщине 16 тысяч человек могут остаться без тепла (видео)

В будущем планируют подключить район к ГТС Украины.

16 тысяч человек могут остаться без тепла на Харьковщине. Речь идет о жителях Волчанского района, расположенного вблизи границы с Россией.

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Территория еще с советских времен подключена к российской сети, говорится в сюжете ТСН.

Если же Украина и Россия не подпишут новое транзитное соглашение, то уже с 1 января эти люди останутся без отопления. В их домах планируют установить электрокотлы, говорят чиновники.

Ранее в Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия тепла в результате аварии на теплосети большинство школ не могли полностью возобновить учебный процесс после вынужденных каникул.