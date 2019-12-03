Белорус пытался ввезти в Украину запчасти для вертолета стоимостью более $100 тысяч (фото)

Иностранец спрятал комплектующие от Ми-24 среди личных вещей.

Иностранец через украинско-белорусскую границу пытался ввезти в Украину комплектующие к вертолету Ми-24.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На Киевщине контрразведчики СБУ предупредили попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении.

Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска «Вильча» правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету Ми-24 без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.

В то же время, экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более 100 тыс. долларов.

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Как стало известно УНИАН из правоохранительных источников, иностранцем оказался гражданин Беларуси.