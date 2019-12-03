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Белорус пытался ввезти в Украину запчасти для вертолета стоимостью более $100 тысяч (фото)

16:49, 03 декабря 2019
Общество
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Нарушителя задержали во время таможенного досмотра автомобиля на пункте пропуска «Вильча» / Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На Киевщине контрразведчики СБУ предупредили попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении.

Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска «Вильча» правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету Ми-24 без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.

В то же время, экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более 100 тыс. долларов.

Иностранец спрятал среди личных вещей запчасти для вертолета на 100 тыс. долларов / Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Как стало известно УНИАН из правоохранительных источников, иностранцем оказался гражданин Беларуси.

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Теги: #новости Украины#СБУпогода в Киеве