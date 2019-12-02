Президенту НААН Гадзалу сообщили о подозрении – полиция

Сегодня следователи в помещении НААН Украины проводили обыск, чтобы изъять видео и другие документы, которые имеют значение для расследования уголовного производства.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника государственной исполнительной службы).

Читайте такжеГПУ рассказала, скольких виновников расстрелов на Майдане удалось посадитОб этом сообщает Главное следственное управление НПУ.

Во время досудебного расследования установлено, что в октябре 2019 года государственный исполнитель прибыл к НААН для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности одного из директоров государственного предприятия, которое входит в состав учреждения. Кроме того, государственный исполнитель должен был вручить директору Нацакадемии постановление об открытии исполнительного производства и по другим вопросам.

«Однако подозреваемый, действуя умышленно, вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы помешать выполнению им служебных обязанностей и не допустить оглашения ему постановления. В частности, речь идет о применении физической силы высокопоставленным чиновником – он вытолкнул госисполнителя из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства», – сообщили в полиции.

Отмечается, что следователи Главного следственного управления Нацполиции в помещении НААН Украины проводят обыск, чтобы изъять видео и другие документы, которые имеют значение для расследования уголовного производства.

Справка УНИАН. С 8 августа 2014 года президентом Национальной академии аграрных наук Украины является академик Ярослав Гадзало.