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Боевики превратят особняк экс-регионала в свое «посольство»

15:19, 26 ноября 2019
Общество
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REUTERS

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Пророссийские террористы говорят, что дом, ранее ими «национализированный», станет «посольством одной из дружественных республик».

25 ноября главарь боевиков Денис Пушилин издал «указ» о так называемой национализации имущества, которое принадлежит Игорю Гуменюку, сообщают Новости Донбасса.

Справка УНИАН. Игорь Гуменюк был народным депутатом Украины 6-го созыва с ноября 2007 года по декабрь 2012 года от Партии регионов. С мая 2006 года возглавлял АО «АРС».

Как сообщал УНИАН, следователи Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, осуществили сообщение о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска.

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Теги: #новости Украины#боевики#Партия регионов#ОРДЛО