За год войны на Донбассе в плену боевиков побывали более 40 журналистов - Независимый медиа-профсоюз

Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ).

«За год этого противостояния более 40 представителей CМИ побывали в плену. Несколько журналистов находится там и сейчас. Фактически все местные журналисты, которые привержены к демократическим свободам, вынуждены были выехать из оккупированной территории из-за угрозы жизни и здоровью. Многие издания прекратили свое существование из-за давления на редакционные коллективы, присвоения или порчи имущества или экономическую невозможность эвакуировать СМИ на украинские территории», - говорится в сообщении.

Медиа-профсоюз также сообщает, что в 2014 году в Украине погибло 8 журналистов как украинских, так и иностранных. Еще несколько работников СМИ погибли уже в этом году. Большинство из них ушли из жизни на территории проведения необъявленной войны на Донбассе.

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В НМПУ отметили, что в этом году украинские журналисты, как никогда, почувствовали необходимость в соблюдении права на свободу СМИ.

В то же время в горячих точках по всему миру также существуют угрозы для журналистов.

Во Всемирный день свободы прессы, который отмечается сегодня, 3 мая, Независимый медиа-профсоюз Украины призвал вспомнить журналистов, которые трагически погибли в прошлом и этом году, а также вспомнить о десятках пленных, избитых, вынужденных уехать из родных домов, морально обиженных коллег.

Справка. Всемирный день свободы прессы отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, одобрен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Дата 3 мая выбрана в связи с тем, что именно в этот день 1991 года в столице Намибии представители независимой прессы стран Африки приняли «Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества являются свободные, плюралистические и независимые СМИ. в 1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем свободы прессы.

Всемирный день свободы прессы призван напомнить обществу, что журналисты, выполняя свою миссию, зависят только от читателя и телезрителя, и давление на них со стороны власти недопустимо. Цензура, создание препятствий для обмена информацией, запугивание и прямое вмешательство в деятельность СМИ является угрозой демократии, развития и общей безопасности.