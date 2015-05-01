Полиграфкомбинат "Украина" заявил о решении работать на "майские" круглосуточно
13:24, 01 мая 2015Общество
655 0
На полиграфкомбинате "Украина" принято решение о круглосуточной работе на майские праздники.
На полиграфкомбинате "Украина" в апреле введена круглосуточная работа / УНИАН
В апреле на полиграфкомбинате "Украина" вышла из строя одна из линий лазерной гравировки, о чем в соответствии с регламентами работы было сообщено ГМС Украины.
С целью нивелирования влияния поломки лазерного оборудования на количество персонализированных документов, на полиграфкомбинате "Украина" в апреле введена круглосуточная трехсменная работа, без выходных и праздничных дней.
Читайте такжеС июня украинцы будут сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз
Указанные меры позволили Полиграфкомбинату "Украина" производить и отгружать персонализированные паспорта в количестве около 6 тыс. документов в день. На сегодня все оборудование отремонтировано и работает в штатном режиме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter