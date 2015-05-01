Полиграфкомбинат "Украина" заявил о решении работать на "майские" круглосуточно

В апреле на полиграфкомбинате "Украина" вышла из строя одна из линий лазерной гравировки, о чем в соответствии с регламентами работы было сообщено ГМС Украины.

С целью нивелирования влияния поломки лазерного оборудования на количество персонализированных документов, на полиграфкомбинате "Украина" в апреле введена круглосуточная трехсменная работа, без выходных и праздничных дней.

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Указанные меры позволили Полиграфкомбинату "Украина" производить и отгружать персонализированные паспорта в количестве около 6 тыс. документов в день. На сегодня все оборудование отремонтировано и работает в штатном режиме.