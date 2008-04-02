Ринат Ахметов подал налоговую декларацию

Совокупный доход народного депутата Украины Рината АХМЕТОВА в 2007 году составил 101 млн. 070 тыс. 457,21 грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата.

Согласно декларации о доходах, поданной Р.АХМЕТОВЫМ в налоговые органы, совокупный доход Р.АХМЕТОВА в 2007 году составил 101 млн. 070 тыс. 457,21 грн., в том числе: доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составили 99 млн. 231 тыс. 370,60 грн., подарки - 1 млн. 671 тыс. 533,76 грн, зарплата 167 тыс. 552,85 грн.

Также сообщается, что зарплата Р. АХМЕТОВА за 2007 год была в полном объеме перечислена на благотворительные цели.

По информации пресс-секретаря, Р.АХМЕТОВ владеет 2-мя квартирами общей площадью 1.242,1 кв. м и гаражом общей площадью 60,8 кв. м.

Справка УНИАН. Согласно декларации, поданной в налоговые органы Р.АХМЕТОВЫМ в 2006 году, его доходы, полученные по основному месту работы, составили 1 млн. 515 тыс. 081,85 грн. С этой суммы удержано налогов – 196 тыс. 550,73 грн. Доходы, полученные Р.АХМЕТОВЫМ не по месту основной работы в 2006 году, составили 856 млн. 797 тыс. 707,48 грн. С этой суммы удержано налогов – 98 млн. 914тыс. 538 грн.