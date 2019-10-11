Россияне пытаются ускорить паспортизацию боевиков – Минобороны

По данным разведки, до 1 ноября до всех так называемых силовиков будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года.

Командование российско-оккупационных войск пытается ускорить «паспортизацию» боевиков.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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Он отметил, что командование российско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения так называемой паспортизации личного состава всех «силовых структур», сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«В связи с этим, в частности, вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, где показатель «паспортизации» будет плохим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с военной службы», - рассказал Праута.

Кроме того, по данным разведки, до 1 ноября до всех так называемых силовиков будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года.