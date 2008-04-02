Высокие цены на нефть принесли России дополнительных 475 млрд. долл.

За последние восемь лет Россия получила от высоких цен на нефть на мировых рынках дополнительные 475 миллиардов долларов. Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин на конференции "Модернизация экономики и глобализация".

Кудрин отметил, что 72 процента из этих средств, то есть более 340 миллиардов долларов, попали в бюджетную систему. Для сравнения, капитализация "Газпрома", крупнейшей в России компании, составляет 300 миллиардов долларов.

Напомним, что особенно быстро цены на нефть росли в 2007-2008 годах, когда стоимость барреля WTI впервые в своей истории закрепилась выше 100 долларов за баррель. В начале 2007 года он стоил не более 70 долларов.

В своем выступлении Кудрин также затронул и тему расходов бюджета, которые в последние годы увеличивались. По словам вице-премьера, в ближайшие четыре года расходы необходимо уменьшить на 1-1,5 процента ВВП, поскольку доля нефтегазового сектора в бюджете будет постепенно сокращаться.

Лента.ру