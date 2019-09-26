Министр обороны рассказал, как будут избавляться от "совка" в ВСУ

С этой целью, по словам Андрея Загороднюка, планируется создание модельных частей.

Для преодоления советских методов работы в Вооруженных силах Украины будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать другие подразделения.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Цензор.НЕТ.

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По его словам, "это быстро не изменишь, но делать это надо".

Загороднюк отметил, что уже созданы центры подготовки сержантов, прописана концепция подготовки сержантского состава, приведена практика начисления зарплат в соответствии с практикой стран НАТО.

"Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтобы они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - сказал министр.

С этой целью, заявил глава Минобороны, планируется создание модельных частей.

"Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать. Когда мы увидим, как это работает на пилотном проекте, можно такие модели реплицировать дальше", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о намерении в следующем году представить план обороны Украины. В этом году оборонное ведомство обещает сделать первые наработки такого плана.



