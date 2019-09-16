Был приказ уничтожить: военные рассказали подробности вывоза Цемаха с Донбасса (видео)

В операции по переправке боевика на подконтрольную Украине территорию задействовали несколько подразделений.

При вывозе подозреваемого в деле о сбитом малазийском «Боинге 777», пророссийского боевика Владимира Цемаха из временно оккупированного Донбасса террористы получили приказ на его ликвидацию вместе с украинскими разведчиками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДело МН17: боевик Цемах из свидетеля стал подозреваемым«Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал», – рассказал парамедик экипажа Степан Сирак.

По его словам, Цемах был в тот момент «не совсем в адекватном состоянии». Отмечается, что именно эта бригада приводила в чувство накачанного транквилизаторами боевика.

«Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину «скорой помощи» – на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами», – отметил член экипажа парамедиков Андрей Нечипорук.

В операции по переправке Цемаха на подконтрольную Украине территорию задействовали несколько подразделений.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам дочери подозреваемого Цемаха, после обмена пленными он вернулся на Донбасс жить.