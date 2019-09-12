"К туалету не подойти": жители рухнувшего в Дрогобыче дома живут в нечеловеческих условиях (видео)

В ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

Жителей рухнувшего в Дрогобыче дома, которые не смогли найти новое жилье самостоятельно, городские власти поселили в условиях, непригодных для жизни.

Об этом в своем блоге сообщает журналистка Виктория Балицкая.

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Она пообщалась с семьей Хомичей, которых поселили в общежитии. Семья состоит из пяти человек, в том числе маленького ребенка.

"Местные власти подыскали им жилье, в котором, предполагаю, ни один из чиновников не стал бы жить. К туалету не ясно как подойти, а в душевой можно получить астму от плесени... Общая кухня, вещи держат на кроватях, окна без занавесок... Катастрофы и трагедии могут произойти и по независящим от чиновников причин, но то как власть заботится о жертвах трагедий это полная ее ответственность и это маркер эффективности и отсутствии уважения к ближнему", - пишет журналистка в комментарии к видео.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.