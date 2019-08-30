Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО
Подозреваемые и осужденные за преступления в Украине граждане РФ остаются в СИЗО.
Об этом заявил адвокат нескольких осужденных россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.
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"Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.
По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля. На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.