Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО

По словам адвоката, ему неизвестно, чтоб его подзащитные вообще сегодня отправлялись на обмен.

Подозреваемые и осужденные за преступления в Украине граждане РФ остаются в СИЗО.

Об этом заявил адвокат нескольких осужденных россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

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"Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля. На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.