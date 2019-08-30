цей матеріал доступний українською

Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО

08:12, 30 августа 2019
Общество
477 0
Осужденные в Украине россияне остаются в СИЗО / фото УНИАН

Об этом заявил адвокат нескольких осужденных россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

Читайте такжеСуд освободил Вышинского из СИЗО

"Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух  Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский  лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля. На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #адвокат#россияне#обмен пленными