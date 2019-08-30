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Обмен пленными: родственники украинских моряков сообщили об их прибытии в Украину

07:17, 30 августа 2019
Общество
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Украинские моряки вернулись в Украину / фото УНИАН

Об этом со ссылкой на родственников моряков сообщает Крым.Реалии.

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По их информации, родственников поставили в известность, что «моряки уже в Украине», однако не уточнили, где именно.

«Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что «встреча в аэропорту не планируется».

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух  Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский  лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля.

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Теги: #обмен пленными#украинские пленныепогода в Киеве