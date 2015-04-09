В Крыму обыскивают дом жены активиста Майдана

Как сообщает Крым.Реалии

активиста на полуострове обвиняют в причинении телесных повреждений сотруднику крымского спецподразделения "Беркут" в ходе массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года и незаконном хранении огнестрельного оружия.

"В помещении, в котором проживает Ольга Уколова, кроме нее находится ее семимесячный ребенок и ее мать. Вошедший в дом человек в форме представился участковым Чалабаевым… В помещение, в котором проживает Ольга Уколова, вошло 12 человек", – сообщила Крымская полевая миссия на своей странице в Facebook.

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Активиста крымского Евромайдана Александра Костенко арестовали в Крыму 8 февраля.

24 марта дело Костенко передано в Киевский районный суд Симферополя. 4 апреля суд продлил арест Костенко, на два месяца, на время рассмотрения дела, назначено рассмотрение дела в присутствии СМИ на 20 апреля.

Прокуратурой Автономной республики Крым в Херсонской области начато досудебное расследование в рамках уголовного делопроизводства по факту незаконного ареста крымскими органами активиста.