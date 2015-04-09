Для демобилизованных бойцов АТО срок регистрации для участия в ВНО продлен до 20 мая
Для демобилизованных из зоны АТО бойцов срок регистрации для участия во внешнем независимом оценивании знаний продлили до 20 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.
«Они возвращаются. Многие из них имеет проблему с тем, что нужно менять профессию, учиться. Для них мы продлили срок регистрации до 20 мая, и если их будет достаточное количество, мы проведем еще одну дополнительную сессию для них. То есть, если человек хочет, мы создадим условия, чтобы он прошел ВНО», - сказал Ликарчук и добавил, что регистрация для тех абитуриентов, которые проживают в Крыму и в зоне проведения АТО, продлена до 20 апреля.
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Он напомнил, что, согласно плану, первое тестирование по украинскому языку и литературе состоится 24 апреля, и в нем примут участие 290 тыс. абитуриентов.
«Будет полторы тысячи пунктов тестирования, в которых будут работать 19,5 тыс. аудиторий. Такон огромное и массовое мероприятие в истории Украины будет проводиться впервые. Самое главное то, что 24 апреля тест по украинскому языку будут составлять не только те, кто хочет стать студентом, а все выпускники общеобразовательных школ, независимо от того, хотят они стать студентамми или нет. Мы получим очень интересные результаты качества знаний украинского языка всех выпускников 11-х классов», - сказал директор УЦОКО и напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация по украинскому языку для выпускников 11-х классов состоится в форме ЗНО.
Ликарчук отметил, что нередки случаи, когда ученики отказываются сдавать государственную итоговую аттестацию. «Они согласны даже пожертвовать аттестатом о среднем образовании. Очевидно, имеют такой уровень знаний, что решают его не демонстрировать», - сказал он.