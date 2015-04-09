Для демобилизованных бойцов АТО срок регистрации для участия в ВНО продлен до 20 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

«Они возвращаются. Многие из них имеет проблему с тем, что нужно менять профессию, учиться. Для них мы продлили срок регистрации до 20 мая, и если их будет достаточное количество, мы проведем еще одну дополнительную сессию для них. То есть, если человек хочет, мы создадим условия, чтобы он прошел ВНО», - сказал Ликарчук и добавил, что регистрация для тех абитуриентов, которые проживают в Крыму и в зоне проведения АТО, продлена до 20 апреля.

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Он напомнил, что, согласно плану, первое тестирование по украинскому языку и литературе состоится 24 апреля, и в нем примут участие 290 тыс. абитуриентов.

«Будет полторы тысячи пунктов тестирования, в которых будут работать 19,5 тыс. аудиторий. Такон огромное и массовое мероприятие в истории Украины будет проводиться впервые. Самое главное то, что 24 апреля тест по украинскому языку будут составлять не только те, кто хочет стать студентом, а все выпускники общеобразовательных школ, независимо от того, хотят они стать студентамми или нет. Мы получим очень интересные результаты качества знаний украинского языка всех выпускников 11-х классов», - сказал директор УЦОКО и напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация по украинскому языку для выпускников 11-х классов состоится в форме ЗНО.

Ликарчук отметил, что нередки случаи, когда ученики отказываются сдавать государственную итоговую аттестацию. «Они согласны даже пожертвовать аттестатом о среднем образовании. Очевидно, имеют такой уровень знаний, что решают его не демонстрировать», - сказал он.