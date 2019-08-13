С начала года на пмж в США переехали почти 4 тысячи украинцев

С начала года в США переехали 1372 детей.

С начала 2019 года на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки переехали 3,6 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, передает 112.ua.

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"За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в США получили 2009 взрослых (за исключением пенсионеров), 1372 детей и 232 пенсионера", - сообщили в ГМС.

Напомним, что согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции имеет право отказывать иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.