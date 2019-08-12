Вокруг участницы конкурса "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за якобы искусственной груди (фото, видео)

Все три проверки у хирурга Марина прошла успешно.

Участницу конкурса "Мисс Украина" Марину Киосе обвиняют в нарушении правил из-за якобы искусственной груди.

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По требованиям комитета конкурса, у претенденток на главную корону страны должно быть все свое, натуральное.

На Киосе началась атака в соцсетях: "Зачем вы врете, что у вас свои грудь? Видно, что силикон", "Грудь такого размера натуральная такая не будет".

Журналисты ТСН пообщались с участницами и расспросили об их формах, а еще сводили проблемную конкурсантку к пластическому хирургу. Тот подтвердил - грудь натуральная.

Ранее украинские девушки, которые претендуют в этом году на звание "Мисс Украина", приняли участие в турнире по гольфу. Красотки поиграли в гольф и попозировали для фото с клюшками.