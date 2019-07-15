Претендентки на звание "Мисс Украина" сыграли в гольф (фоторепортаж)

Трое из девушек впоследствии будут представлять нашу страну на международных конкурсах красоты.

Украинские девушки, которые претендуют в этом году на звание "Мисс Украина", приняли участие в турнире по гольфу. Красотки поиграли в гольф и попозировали для фото с клюшками.

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Желающие побороться за звание "Мисс Украина" на протяжении трех месяцев девушки будут участвовать в различных культурных, социальных и спортивных мероприятиях, а также презентуют свои благотворительные проекты.

В итоге из 50 претенденток Национальный комитет "Мисс Украина" выберет 25 финалисток. Их имена будут объявлены 1 августа. Три победительницы "Мисс Украины-2019" отправятся представлять нашу страну на международных конкурсах Miss World и Miss Miss Earth International.

Как сообщал УНИАН, красавицы уже приняли участие в преодолении трассы гонки нации. Им, в частности, приходилось бегать в жару 4 километра, преодолевать препятствия и барахтаться в грязи.