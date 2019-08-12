Под российским консульством в Одессе прошла акция в поддержку узников Кремля

По данным украинского омбудсмена, сейчас в российских тюрьмах находится 150 украинских политзаключенных и военнопленных.

Возле генконсульства РФ в Одессе прошла акция в поддержку украинских граждан, которые незаконно удерживаются российскими властями.

Как пишет Думская, акция была приурочена к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы.

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"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - сказал организатор пикета Александр Шелковенков.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами.

По данным украинского омбудсмена, сейчас в российских тюрьмах находится 150 украинских политзаключенных и военнопленных.

"Внимания общественности митинг не привлек, и высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь человек", - пишет "Думская".

Как сообщал УНИАН, украинского политзаключенного Станислава Клыха приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.