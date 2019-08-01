Возле ОП активисты провели акцию в защиту людей, которые страдают от незаконных преследований (видео)

Активисты требовали создать рабочую группу с целью отдельного изучения дел преследуемых лиц и политзаключенных и начала процесса их освобождения.

Возле здания Офиса президента порядка 50 активистов провели акцию с требованием пересмотреть дела около 120 человек, которые в Украине страдают от незаконных преследований или осуждены по сфабрикованным делам.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли представители общественной организации «Комитет освобождения политзаключенных», националистической организации ОУН, общественные защитники осужденных экс-бойцов роты «Торнадо» и других добровольцев.

Участники акции заявили, что хотят добиться справедливости в отношении преследуемых лиц, которые, по их словам, «страдают за свою гражданскую позицию» и стали фигурантами сфальсифицированных дел. В частности, они требуют, чтобы дела против преследуемых правоохранительными органами лиц были пересмотрены. В частности, по их мнению, есть дела незаконные и сфабрикованные, которые необходимо закрыть, а другие дела - частично сфабрикованы и их надо заново рассмотреть.

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Активисты провели импровизированный митинг с выступлениями по мегафону на лестнице центрального входа в Офис президента Украины и передали представителю ОПУ обращение о желании встретиться с президентом Владимиром Зеленским по поводу обсуждения путей защиты и освобождения политически преследуемых лиц и политзаключенных. Это обращение было зарегистрировано и в соответствии с законом будет рассмотрено в 30-дневный срок.

Председатель общественной организации «Комитет освобождения политзаключенных» сообщила, что комитет располагает списком людей, которые считаются политическими заключенными и преследуются по политическим мотивам в Украине, который насчитывает около 120 человек, но количество людей постоянно меняется. Она уточнила, что речь идет о 13 политзаключенных, которые содержатся в Украине под стражей и об около 100 лицах, которые преследуются по политическим мотивам. По её словам, политзаключенными считаются восемь добровольцев роты «Торнадо», выступавших против контрабанды на Донбассе.

Близнюк отметила, что в обращении к президенту выражается просьба «создать рабочую группу, разобрать каждый случай политического преследования, который есть в нашем списке, и принять справедливое решение».

По ее словам, эта рабочая группа должна начать процесс возможного освобождения политзаключенных.

«Справедливым мы считаем пересмотр дела и либо немедленное освобождение, либо справедливое судебное решение - амнистия или помилование. Очень разные дела, но в каждом из них есть политическая составляющая и пожизненные приговоры, большие приговоры - это очень несправедливо для борцов, которые страдают из-за своей борьбы», - сказала она.