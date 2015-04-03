В Киеве милиционеры "крышевали" публичные дома, получая ежемесячно около $350 тысяч - МВД

В Киеве раскрыта схема, согласно которой сотрудники милиции организовали «крышевание» сети подпольных публичных домов и салонов.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook.

«Службой внутренней безопасности МВД полностью изобличена преступная схема - из которой очевидно: сотрудники департамента ДБЗТЛ (Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми) в Киеве не только не боролись с проституцией и борделями, а наоборот - создали и систематизировали крышевание сети подпольных публичных домов и салонов. Эти грязные сотрудники милиции наладили денежный поток в свои карманы - с проституции, крышуя от "наезда" бордели, занимаясь организацией сутенерства, координируя систему интернет-сайтов по оказанию платных интим-услуг», - пишет Аваков.

Он отмечает, что над раскрытием схемы работа велась около трех месяцев. «Задокументированы десятки участников, сутенеров, "клиентов". Объем ежемесячных "доходов от проституток" для руководства киевского управления УБЗТЛ оценивается оперативниками около 350 000 долл.

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Решили больше не ждать - провели оперативные задержания, обыски», - сообщил министр.

По словам Авакова, наравне с оперативными материалами наблюдений, изъятые улики, деньги, книги учета, электронные и интернет файлы, признательные показания сутенеров и владельцев притонов - полностью изобличают всех участников преступной схемы.

«Задержан зам. нач отдела по городу Киеву - подполковник Дмитрий Ольховик. Зам начальника Киевского УБТЗЛ подполковник Слюсар - скрылся, объявлен в розыск. Задержаны и дают показание еще 4 участника группы. Более чем к 30 участникам схемы применены различные степени следственно-административных процедур со стороны ВБ, следствия, прокуратуры. Следственные действия продолжаются», - отметил министр.

Он сообщает, что своим приказом сегодня уволил с должности начальника департамента (ДБТЗЛ), а показания в рамках уголовного дела в отношении него проверяются.

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Приказом министра также уволен с должности начальник Киевского городского управления УБТЗЛ Ярослав Жук - меру реагирования в отношении него в рамках расследования изберут следователи, добавил Аваков.

Он также сообщает, что завтра на специальном заседании Кабмина будут вынесены на утверждение и направление в парламент 4 «ключевых закона реформы: «Об органах внутренних дел», «О Национальной полиции», «О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины», а так же «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».