"Длинные" выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц лета
10:28, 23 июля 2019Общество
357 0
В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.
Работать придется в последнем месяце лета 21 день / УНИАН
В августе 2019 года украинцев ждет 10 официальных государственных праздников и выходных дней. Работать придется в последнем месяце лета 21 день.
Читайте такжеСегодня заканчивается прием электронных заявлений в ВУЗы
В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.
Также в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.
Как сообщал УНИАН, день Ангела Ольги по церковному календарю отмечается 24 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter