"Длинные" выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц лета

В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.

В августе 2019 года украинцев ждет 10 официальных государственных праздников и выходных дней. Работать придется в последнем месяце лета 21 день.

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В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.

Также в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.

Как сообщал УНИАН, день Ангела Ольги по церковному календарю отмечается 24 июля.