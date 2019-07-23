День Ангела Ольги: что за праздник и когда отмечать

День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается 24 июля.

Имя Ольга является одним из самых распространенных имен в Украине, поэтому именины Ольги – довольно популярный праздник у нас.

День Ольги по церковному календарю

День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается 24 июля.

С именем Ольги связан приход христианства в Киевскую Русь. В 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где она приняла святое крещение, получив церковное имя Елена, а крестным отцом стал император Константин. Ольгу считают покровительницей православной веры. Благодаря ее деятельности на Руси начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику. Позже ее внук, князь Владимир, впоследствии крестивший Русь, принял крещение именно по ее примеру.

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В юном возрасте Ольга вышла замуж за киевского князя Игоря. Она была ему верной женой вплоть до гибели князя от рук непокорных древлян, которые отказались платить дань Киеву. Месть княгини Ольги древлянам за гибель любимого мужа была очень суровой. После того, как князь погиб в 945 году, Ольга заняла его престол и стала княгиней Киевской Руси. Она была опекуном своего сына Святослава, который в итоге стал правителем государства.

Ольга происходит от скандинавского имени Хельга, что в переводе означает "святая", "освященная", "великая". А Елена имеет греческое происхождение и переводится как "избранная", "светлая".

В день святой Ольги в церквях проходят праздничные службы в память о княгине. В день Ольги принято молиться об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.

Когда день ангела Ольги

Именины Ольги отмечаются несколько раз в году. При этом считается, что главные именины Ольги отмечаются 24 июля.

Также именины Ольги празднуют 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

День Ольги поздравления

С Днем Ольги – княгини прекрасной!

Будь мудрой, эффектной и властной.

И пусть твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Ведь ты же и вправду – княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье!

***

Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!

***

С днем ангела тебя, милая Ольга!

Будь всегда Очаровательной, Любимой и Яркой!

***

День княгини Ольги, праздник православный,

В этот день княгиню мы чествуем и славим,

За то, что Православие первой приняла,

И печать язычества, с лица Руси сняла!

С Днем княгини Ольги, я вас поздравляю,

Долгих и счастливых лет, от души желаю,

А еще здоровья, радости, успеха,

Больше позитива, заливистого смеха!

***

Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.

***

Поздравляю с Днём Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Имя гордое тебе дано,

С ним по жизни идти суждено,

Но, по сути, наоборот —

Это имя тебе идёт.

И сегодня, в день именин,

Я открою секрет один:

Твоё имя шепчу во сне,

Без тебя очень грустно мне,

И, на радость иль на беду,

Я навстречу тебе иду.

***

Сегодня Ольгу мы поздравим,

С ее днем ангела святым.

Любви ей много пожелаем,

Пусть зло рассеется как дым.

Пусть рядом ангел Ваш хранитель,

Всегда идет и бережет.

И, Ольга, Вы всегда любите,

И сердце Ваше пусть поет.

Поздравления с днем ангела Елены

Елена Прекрасная, Леночка, Лена...

Красива, умна ты необыкновенно!

Ты словно цветок, хороша и прекрасна.

Поздравить хотим мы тебя не напрасно,

Позволь пожелать тебе только успеха,

Улыбок побольше, задорного смеха.

Все, что пожелаешь, пускай удается,

И счастье в любви никогда не прервется.

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю яркой жизнерадостности, успеха и стремления к лучшему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Оставайся всегда такой же прекрасной и удивительной!