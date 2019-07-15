Первая леди Украины трогательно поздравила дочку с 15-летием (фото)

Президент также присоединился к поздравлениям.

Сегодня, 15 июля, дочери президента Украины Владимира Зеленского - Александре - исполняется 15 лет.

Жена президента - первая леди Елена Зеленская - трогательно поздравила дочку, разместив совместное фото на официальной странице в Instagram.

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"Лучшая девочка на земле! С днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!" - написала под фото Елена Зеленская.

Сам президент Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям дочери, разместив соответствующий пост у себя на страничке в соцсети.

"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ !!!! Моя Сашуня)", - написал президент под фото дочери.

Отметим, президентская чета воспитывает двоих детей – дочь Сашу 2004 года рождения и сына Кирилла, который родился в 2013 году. По словам Владимира Зеленского, его дочка Саша любит заниматься музыкой.

"Вот Саша играет на фортепиано. Я ей говорю, что, не выучив нот, играть она не сможет, а она садится и на слух воспроизводит услышанную мелодию", - признавался он в одном из интервью.

Он говорил дочери, что без базового обучения вряд ли можно чего-то достичь, но она своим талантом доказывала ему обратное.

Известно, что дочь президента Александра учится в элитной Новопечерской школе, в 9 классе.

В интервью газете "Сегодня" жена Владимира Зеленского призналась, что муж уже переживает за будущую профессию дочери Александры. Зеленская отметила, что Александра в последнее время подумывала о журналистике, но после избирательной компании она сообщила, что не хочет в это лезть.

"Планы относительно будущей профессии меняются, причем очень часто. Вова по этому поводу начинает немного переживать, ведь нам уже надо готовиться к поступлению. И хотя осталось еще три года, надо уже определяться, какие предметы должны быть в приоритете. А Саша пока думает. Последние ее мысли были связаны с журналистикой, но после всех этих скандалов она сказала, что не хочет лезть в эту грязь. Мы пытаемся ей объяснить, что журналистика бывает разной, не все журналисты одинаковы. Так что пока она решает", - рассказала Елена Зеленская.