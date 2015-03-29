Жителям Мариуполя посоветовали судиться с государством из-за разрушенных домов

Городские власти хотят вынести на рассмотрение депутатов вопрос о проведении экспертизы для 9 частных домов в МКР "Восточный", которые были полностью разрушены в результате прямого попадания снарядов 24 января 2015 года.

Об этом сообщил глава Орджоникидзевской райадминистрации Владимир Степанов, сообщает 0629.

Всего в ходе теракта снаряды попали в 13 жилых домов. При этом, как стало известно, хозяева 4 домов (два дома на два хозяина - прим.авт.) просят у города купить квартиры, а вот большая часть хозяев - 9 семей - все же надеется, что их дома будут восстановлены. Готовы ждать.

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"Мы будем обращаться к сессии, депутатам, чтобы были выделены средства на проведение экспертизы лицензированной организацией. Когда она будет проведена, в рамках уголовного дела, которое было открыто СБУ 24 января 2015 года, мы будем иметь информацию, сколько средств уйдет на восстановление домов", - отметил Степанов.

Глава района подчеркнул, что по предварительным подсчетам на это уйдет до 15 миллионов гривен. Городу такую сумму выделить не под силу, поэтому планируют добиваться от правительства.

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Кроме того жителям разрушенных домов в Орджоникидзевской райадминистрации предлагают создать прецедент и попробовать судиться с государством. В то же время, как поделилась с 0629 семья Мазур( ул. Кузбасская, 50) пока к таким действиям они не готовы.

Ранее все работы по восстановлению оценили в 105 миллионов гривен.10 уже было выделено на компенсацию семьям погибших. 4 миллиона пойдет на восстановление многоэтажных домов.