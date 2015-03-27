Аваков уволил начальника милиции Кировоградской области за коррупционные действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник внутренней безопасности МВД Украины Алексей Боднар сообщил сегодня в Киеве на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины относительно мероприятий по противодействию коррупции.

“Вчера приказом министра внутренних дел уволен начальник УМВД в Кировоградской области Витюк Анатолий Иванович за совершение коррупционного правонарушения”, - сказал Боднар.

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По его словам, подразделениями органов внутренней безопасности было установлено, что руководитель кировоградской милиции досрочно и безосновательно присвоил своей жене очередное милицейское звание, а также снял с учета специальные автомобильные номерные знаки и передал их для использования на автомобиль жены.

Ранее УНИАН сообщал, что Яценюк поручил Авакову за три месяца искоренить коррупцию в налоговой и на таможне».