День полиции Украины: сегодня полицейские отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День полиции Украины. Национальной полиции Украины в этот день исполняется 4 года.
Как создавалась Нацполиция
После Революции Достоинства в украинском обществе возникла настоятельная потребность в реформировании правоохранительной системы. Для проведения реформ властями принято решение использовать успешный опыт зарубежных партнеров, а именно - Грузии. Осенью 2014 года была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.
2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.
Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме. Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.
Задачи Нацполиции Украины
Согласно закону "О Национальной полиции" задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах:
1) обеспечение публичной безопасности и порядка;
2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства;
3) противодействия преступности;
4) предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые из личных, экономических, социальных причин или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.
История учреждения праздника
Профессиональный праздник – День полиции Украины был введен 4 апреля 2018 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. До того времени профессиональный праздник Нацполиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Петром Порошенко закона "О Национальной полиции". 7 ноября закон вступил в силу и милиция прекратила свое существование в Украине.
Поздравления с Днем полиции
Полицейских Украины,
Тех, кто верой-правдой служит,
С праздником мы поздравляем,
Труд их важен, труд их нужен,
Пусть они не знают горя
И не гибнут на заданьях,
Им сегодня мы желаем
Счастья, сил и пониманья!
***
В этот праздничный для вас день,
Примите от нас гору песен,
И пожеланий примите немало,
Чтобы жили вы всегда все удачно.
Чтобы преступников стало меньше,
Ловить бандитов стало легче,
Воровства в мире, чтоб не стало,
Жестоких убийств, чтобы было мало!
С днем полиции вас поздравляем,
Любви и счастья вам желаем.
Пусть цветет в сердце доброта,
И обходит вас печаль!
***
С Днем полиции поздравлю
Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.
***
Я вам желаю в день полиции
Забыть проблемы, отложить дела
И отменить все репетиции,
Ведь праздник отмечать пора!
Снимайте форму и фуражки,
Рвите пуговицы на рубашках.
Сегодня день по праву ваш,
Берите его на абордаж!
***
Чтобы зарплата – как у магната,
Чтобы любви – полная хата,
Чтобы в труде – как по нотам,
Счастья чтобы – как меда в сотах,
Чтобы удобно в амуниции!
Поздравляю с Днем полиции!