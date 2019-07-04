День полиции Украины: сегодня полицейские отмечают свой профессиональный праздник

Четыре года назад первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.

Сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День полиции Украины. Национальной полиции Украины в этот день исполняется 4 года.

Как создавалась Нацполиция

После Революции Достоинства в украинском обществе возникла настоятельная потребность в реформировании правоохранительной системы. Для проведения реформ властями принято решение использовать успешный опыт зарубежных партнеров, а именно - Грузии. Осенью 2014 года была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.

2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.

Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме. Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.

Задачи Нацполиции Украины

Согласно закону "О Национальной полиции" задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах:

1) обеспечение публичной безопасности и порядка;

2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства;

3) противодействия преступности;

4) предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые из личных, экономических, социальных причин или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

История учреждения праздника

Профессиональный праздник – День полиции Украины был введен 4 апреля 2018 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. До того времени профессиональный праздник Нацполиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Петром Порошенко закона "О Национальной полиции". 7 ноября закон вступил в силу и милиция прекратила свое существование в Украине.

Поздравления с Днем полиции

Полицейских Украины,

Тех, кто верой-правдой служит,

С праздником мы поздравляем,

Труд их важен, труд их нужен,

Пусть они не знают горя

И не гибнут на заданьях,

Им сегодня мы желаем

Счастья, сил и пониманья!

***

В этот праздничный для вас день,

Примите от нас гору песен,

И пожеланий примите немало,

Чтобы жили вы всегда все удачно.

Чтобы преступников стало меньше,

Ловить бандитов стало легче,

Воровства в мире, чтоб не стало,

Жестоких убийств, чтобы было мало!

С днем полиции вас поздравляем,

Любви и счастья вам желаем.

Пусть цветет в сердце доброта,

И обходит вас печаль! ***

С Днем полиции поздравлю

Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтоб преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны.

***

Я вам желаю в день полиции

Забыть проблемы, отложить дела

И отменить все репетиции,

Ведь праздник отмечать пора!

Снимайте форму и фуражки,

Рвите пуговицы на рубашках.

Сегодня день по праву ваш,

Берите его на абордаж!

***

Чтобы зарплата – как у магната,

Чтобы любви – полная хата,

Чтобы в труде – как по нотам,

Счастья чтобы – как меда в сотах,

Чтобы удобно в амуниции!

Поздравляю с Днем полиции!