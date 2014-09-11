Вероятного заказчика убийства мэра Кременчуга обвинили в убийстве судьи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании суда сообщил старший прокурор Дмитрий Ходатенко.

По его словам, директору кременчугской телекомпании «Визит» Александру Мельнику предъявлено обвинение в организации убийства судьи Автозаводского райсуда Александра Лободенко.

«Вчера Мельнику кроме обвинения, связанного с умышленным убийством мэра Олега Бабаева, предъявлено еще одно подозрение в обвинении - в организации умышленного убийства судьи Автозаводского райсуда Лободенка. Ему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении этих двух преступлений. Каждое преступление тяжкое и предусматривает пожизненное наказание», - сказал Ходатенко.

Читайте такжеНазваны имена исполнителей, организатора и заказчика убийства мэра КременчугаВместе с тем по его словам, «письменное уведомление о подозрении - это не приговор для гражданина, а идет судебное расследование, чтобы разобраться во всех обстоятельствах дела, с учетом стороны защиты. Данного подозреваемого защищает четверо квалифицированных адвокатов. Их доводы, конечно, будут учтены».

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером, 11 февраля, неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского районного суда Александра Лободенко, когда тот возвращался домой с работы. Пострадавший умер в больнице той же ночью, примерно в 01:40. Основная версия следствия - совершение убийства в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего.

26 июля около 10.00 недалеко от собственного дома был застрелен мэр Кременчуга Олег Бабаев.

Информацию о том, что милиция задержала исполнителей, а также организатора и заказчика убийства Бабаева, сообщил 4 сентября на брифинге советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Позже в подозрении на причастность к убийству мэра был задержан Александр Крыжановский и директор местной телекомпании «Визит» Александр Мельник.

Судья Лободенко выносил определение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельников и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.