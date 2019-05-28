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Зеленский с женой появился на обложке глянца (фото)

11:51, 28 мая 2019
Общество
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Зеленский с женой украсили обложку модного глянца

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Фото майского выпуска с супружеской парой на обложке появилось в Instagram издания. "Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он "тот единственный". Но Зеленский не отступал… На обложке – пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами", - рассказали в Viva!

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала новые фото с инаугурации президента. В этот же день она завела официальный аккаунт в Instаgram в качестве первой леди государства. В био ее страницы Instagram так и подписано - Новая первая леди. 

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Теги: #Владимир Зеленский#Елена Зеленская