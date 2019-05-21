"Леди Зе": Елена Зеленская показала свежие фото с супругом
Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала новые фото с инаугурации президента.
В этот же день Зеленская завела официальный аккаунт в Instаgram в качестве первой леди государства. В био ее страницы Instagram так и подписано - Новая первая леди. За сутки на него подписалось уже 370 тыс. человек.
Напомним, на инаугурации Зеленская появилась в элегантном ансамбле белого цвета. Автором наряда новой первой леди стал украинский дизайнер Артем Климчук.
"Что за красота так слепит мои глаза?", "Очень красивая пара", "Первый раз в истории Украины, мне очень приятно смотреть на президента и первую леди", "Леди Зе", "С самого утра, радуете нас фотками", - написали пользователи сети.
Как сообщал УНИАН, первым постом стало селфи с Владимиром Зеленским, которое ее супруг опубликовал утром.