"Леди Зе": Елена Зеленская показала свежие фото с супругом

Первая леди Украины опубликовала новые фото с супругом-президентом Владимиром Зеленским на инаугурации.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала новые фото с инаугурации президента.

В этот же день Зеленская завела официальный аккаунт в Instаgram в качестве первой леди государства. В био ее страницы Instagram так и подписано - Новая первая леди. За сутки на него подписалось уже 370 тыс. человек.

Напомним, на инаугурации Зеленская появилась в элегантном ансамбле белого цвета. Автором наряда новой первой леди стал украинский дизайнер Артем Климчук.

"Что за красота так слепит мои глаза?", "Очень красивая пара", "Первый раз в истории Украины, мне очень приятно смотреть на президента и первую леди", "Леди Зе", "С самого утра, радуете нас фотками", - написали пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, первым постом стало селфи с Владимиром Зеленским, которое ее супруг опубликовал утром.

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