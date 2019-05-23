Украинская писательница получила престижную премию Евросоюза за книгу о войне

В книге "За спиной" рассказывается о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию.

Украинская писательница Гаська Шиян стала лауреатом литературной премии Европейского Союза за роман о войне «За спиной».

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Об этом сообщается на сайте писательской организации PEN Ukraine. «Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст», - говорится в заключении членов украинского жюри Премии.

В книге рассказывается о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию. Война подтолкнет героиню к переоценке собственных ценностей и принятию непростых решений.

В книге акцентируется внимание на том, что конфликт в той или иной степени касается всех европейцев. В апреле сообщалось, что Украина впервые присоединилась к литературной премии Европейского Союза.

Литературная премия Европейского Союза (European Union Prize for Literature) - это ежегодная награда, призванная содействовать популяризации и международному продвижению творчества молодых авторов художественной прозы из разных европейских стран. Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы «Креативная Европа».

Как сообщал УНИАН, ранее писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года.