Букеровскую премию-2019 получила писательница из Омана

Альхартхи получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о трех поколениях оманской семьи.

Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года.

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Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse. Альхартхи получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.

Как сообщал УНИАН, британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год. 56-летняя Бернс стала первым автором родом из Северной Ирландии, который был удостоен этой престижной премии, присуждаемой в области англоязычной литературы.