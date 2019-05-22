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Букеровскую премию-2019 получила писательница из Омана

09:09, 22 мая 2019
Мир
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Джоха Альхартхи / Фото: rtvi.com

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Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse. Альхартхи получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.

Как сообщал УНИАН, британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год. 56-летняя Бернс стала первым автором родом из Северной Ирландии, который был удостоен этой престижной премии, присуждаемой в области англоязычной литературы. 

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Теги: #букеровская премия