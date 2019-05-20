В СИЗО «Лефортово» ограничили доступ к украинским морякам – Полозов

Публичных комментариев сотрудников СИЗО в Москве по этому поводу нет.

Адвокатам захваченных ФСБ России и арестованных украинских моряков ограничили доступ к подзащитным, написал в Твиттере адвокат Николай Полозов.

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«Администрацией СИЗО «Лефортово» допущена ситуация при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции», – говорится в сообщении.

Полозов опубликовал пост адвоката Анастасии Георгиевской, в котором она сообщила, что не смогла в пятницу, 17 мая, попасть к военнопленному Владимиру Терещенко, поскольку в этот день в СИЗО пропускали только следователей.

«С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО «Лефортово» и следствие не видят здесь нарушение, странно, да?), телефонные звонки ему запрещены, свидание тоже – я считаю, что уже три недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado», – отметила она.

Публичных комментариев сотрудников СИЗО в Москве по этому поводу нет.