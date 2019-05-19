Египет отказал консулу Украины в посещении моряков с судна Sea Shark - МИД
Военные Египта отказали консулу Украины в посещении 17 украинских моряков с судна Sea Shark.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
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В частности, по его словам, консул Сергей Куликов сообщил, что прибыл на военную базу, где сейчас находятся украинские моряки.
"Во встрече с моряками отказано, несмотря на то, что граждане Украины не считаются арестованными или задержанными", - заявил Погорельцев.
"Также отсутствуют какие-либо объяснения руководства базы о причинах недопущения консула к морякам. Завтра во время встречи в МИД АРЕ консул проинформирует об этом египетскую сторону", - добавил он.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от властей Арабской Республики Египет объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.