Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"
17:00, 07 мая 2019Общество
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Номинантками стали три украинские красавицы Саша Чистова, Анна Андерс и Лилия Карпяк.
Три украинки номинированы на World Bloggers Awards 2019 / фото Instagram
Три украинки попали в номинанты на премию World Bloggers Awards 2019, которую уже успели назвать "Оскаром для блоггеров".
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В этом году эту премию будут вручать впервые. Церемония вручения состоится 24 мая в одном из старейших отелей французской Ривьеры, расположенном в Каннах.
Среди номинантов - три украинки: блогер и модель Саша Чистова, Мисс Украина Вселенная 2014 Анна Андерс и черновчанка Лилия Карпяк, которая путешествует по миру.
Отметим, что среди номинантов есть не только люди, но и несколько котов, популярных в Instagram.
Как сообщал УНИАН, черниговский уличный кот Терминатор стал известным блогером в Instagram.
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