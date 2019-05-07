Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"

Номинантками стали три украинские красавицы Саша Чистова, Анна Андерс и Лилия Карпяк.

Три украинки попали в номинанты на премию World Bloggers Awards 2019, которую уже успели назвать "Оскаром для блоггеров".

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В этом году эту премию будут вручать впервые. Церемония вручения состоится 24 мая в одном из старейших отелей французской Ривьеры, расположенном в Каннах.

Среди номинантов - три украинки: блогер и модель Саша Чистова, Мисс Украина Вселенная 2014 Анна Андерс и черновчанка Лилия Карпяк, которая путешествует по миру.

Отметим, что среди номинантов есть не только люди, но и несколько котов, популярных в Instagram.

Как сообщал УНИАН, черниговский уличный кот Терминатор стал известным блогером в Instagram.