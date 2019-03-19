Население Украины существенно сократилось в начале года

Темпы сокращения населения выросли до 30 тысяч в месяц.

Численность наличного населения Украины в течение января 2019 года уменьшилась на 30,5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Это существенно более значительное сокращение, чем за январь прошлого года (21,5 тыс.).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42122,7 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 45 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.