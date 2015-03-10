Евросоюз передал 20 бронеавтомобилей для миссии ОБСЕ на Донбассе

Евросоюз передал 20 автомобилей для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан.

15 бронированных автомобилей “Тойота” были доставлены в Украину самолетом из Туниса за счет Евросоюза от миссии комплексной пограничной помощи ЕС в Ливии.

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Еще 5 бронированных автомобилей в свое время использовались европейской мониторинговой миссией в Грузии.

Как отметил Апакан, эти автомобили улучшат безопасность работников миссии и условия их доступа к объектам мониторинга в Украине, в частности на востоке страны.

“Автомобили уже несколько раз демонстрировали способность защитить наших наблюдателей”, - сказал Апакан.