В миссии ОБСЕ в Украине работают уже почти полтысячи наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан.

“Миссия ОБСЕ находится в процессе ускоренного расширения с целью способствовать реализации Минских договоренностей. На сегодняшний день количество наблюдателей превышает 460 человек. Большинство из них - граждане Европейского Союза”, - сказал Апакан.

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Также он добавил, что около двух третей этих наблюдателей находятся в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, в начале января в ОБСЕ заявляли о намерении расширить общий состав своей специальной мониторинговой миссии в Украине до 900 наблюдателей.