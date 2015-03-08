8 Марта погода подарит украинцам тепло до +12 и солнце

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В праздничное воскресенье, 8 марта, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 мороза, днем +4 - +9 тепла, на Закарпатье до +12.

В Киеве - без осадков; температура ночью опустится 1-3 мороза, а днем поднимется до +6 - +8 тепла.

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В понедельник, который также является в этом году в Украине выходным днем, - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях до 6 градусов мороза; днем 9-14 градусов тепла, в восточной, местами и в южной части 4-8 градусов тепла.