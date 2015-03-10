В представительстве Украины при ООН открылась фотовыставка о событиях на Донбассе

Открытие состоялся во время 59-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, в котором приняли участие народные депутаты Ирина Геращенко, Мария Ионова, Ирина Луценко, Светлана Залищук вместе с послом Украины при ООН Игорем Сергеевым.

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По словам Ирины Геращенко, женщины сегодня больше привлечены к принятию решений и имеют большее присутствие в органах власти, однако этот процент женщин недостаточен, количество женщин в парламенте, правительстве, других властных институтах низкое и не отвечает высокому образовательному и профессиональному уровню украинок, их реальному вкладу в строительство и защиту государства.

"Должны работать социальные лифты, женщины должны быть более активно привлечены к принятию решений во власти. И мы этого будем требовать, потому что от этого выиграет Украина", - подчеркнула Ирина Геращенко.

В рамках работы комиссии украинская женская парламентская делегация встретится с руководством ООН и Красного Креста, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на Донбассе, увеличение помощи Украине, в частности для решения проблем переселенцев, нарушение прав женщин и детей на оккупированных боевиками территориях и в аннексированном Крыму и другие конкретные гуманитарные проекты.