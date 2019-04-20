Вербное воскресенье – все, что нужно знать о празднике
Вербное Воскресение является одной из самых значимых дат в жизни каждого христианина. Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи и в 2019 году приходится на 21 апреля. В этот день православные христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим. УНИАН предлагает вам вспомнить, какая история, традиции и обычаи у праздника Вербное воскресенье, что можно и чего нельзя делать в этот день?
Вербное воскресенье: история праздника
Согласно преданию, в это день Иисус посетил Иерусалим, а местные жители встречали его, когда он въезжал в город на осле, устилая дорогу пальмовыми ветками и выкрикивая "Осанна!". Таким образом, Иисуса народ признал Мессией, а также это событие - символ входа сына человеческого в рай.
Само Вербное воскресенье, как праздник, считается одним из старейших. О нем можно найти упоминания еще в 3 столетии. Но тогда торжество имели другое название - Недели ваий или цветоносной. Но со временем, когда оно начало пересекаться уже с народными традициями, то название получило в честь того, что примерно в это время начинали распускаться пушистые сережки. Так мы и получили Вербное воскресенье.
Когда отмечают Вербное воскресенье
В Украине, как и в других странах, Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим всегда отмечают ровно за неделю до Пасхи. Самому же празднику предшествует Вербная неделя.
Интересно, что в католической традиции Пасху отмечают на неделю раньше, поэтому Вербное воскресенье они уже отпраздновали.
У католиков это воскресенье называют пальмовым. В то же время православные христиане отмечают этот праздник на шестой неделе Великого поста, который предшествует Пасхе.
Что делать в Вербное воскресенье
В наши дни можно встречать праздник всей семьей. Такие радостные мгновения хочется разделить с домашними, уделить внимание детям, а самое главное – одарить своим участием всех тех, кто живет одиноко.
В этот день можно просто пойти в гости к тому, кто уже давно вас ждет, и преподнести нуждающемуся подарок. Конечно, стоит навестить своих родных, друзей, милых сердцу людей. Дарите по красивому обычаю вербочки, делайте символические подарки на счастье. Ведь самое главное – это даже не символ, а наша вера, искренний настрой на добрые мысли и планы.
В такой светлый день, как Вербное воскресенье, не стоит заниматься напряженными делами, долго прибираться в доме, наводить порядки. Чтобы почувствовать праздник, лучше всего приготовиться к нему заранее.
Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день
В этот период все еще длится Великий пост. Поэтому в Вербное воскресенье, как и в другие дни поста, стоит отказаться от активных развлечений, от злоупотребления алкоголем и массовых развлекательных мероприятий.
Но в праздник можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина. Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда.
Традиции в Вербное воскресенье
Давние верования утверждают, что в день праздника нельзя выгонять скотину на пастбища – будет болеть.
В Вербное Воскресение ничего нельзя делать по дому – убирать, хлопотать по хозяйству, шить и готовить горячую еду.
Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, молодые девушки долго расчесывали их, а затем гребень помещали в воду, которой поливали вербы, растущие практически у каждого дома.
До сих пор существует примета, что если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.
Спокойная и ясная погода на Вербное Воскресение – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.
Поверья в Вербное воскресенье
Если в Вербное воскресенье тепло и сухо - летом будет большой урожай фруктов.
В Вербное воскресенье ударил мороз - год принесет много пшеницы.
Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
Где вода, там верба, а где верба, там и вода.
Без вербы – не весна.
Если погода ясная и теплая - урожай фруктов будет хорошим.
Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
На Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут.
Поздравления в стихах
Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она,
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Душу и сердце во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда.
***
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
Поздравления в прозе и открытках
***
Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!
Вербное воскресенье - поздравления в прозе
В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.
***
С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.