Вербное воскресенье – все, что нужно знать о празднике

В этот день православные христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное Воскресение является одной из самых значимых дат в жизни каждого христианина. Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи и в 2019 году приходится на 21 апреля. В этот день православные христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим. УНИАН предлагает вам вспомнить, какая история, традиции и обычаи у праздника Вербное воскресенье, что можно и чего нельзя делать в этот день?

Вербное воскресенье: история праздника

Согласно преданию, в это день Иисус посетил Иерусалим, а местные жители встречали его, когда он въезжал в город на осле, устилая дорогу пальмовыми ветками и выкрикивая "Осанна!". Таким образом, Иисуса народ признал Мессией, а также это событие - символ входа сына человеческого в рай.

Само Вербное воскресенье, как праздник, считается одним из старейших. О нем можно найти упоминания еще в 3 столетии. Но тогда торжество имели другое название - Недели ваий или цветоносной. Но со временем, когда оно начало пересекаться уже с народными традициями, то название получило в честь того, что примерно в это время начинали распускаться пушистые сережки. Так мы и получили Вербное воскресенье.

Когда отмечают Вербное воскресенье

В Украине, как и в других странах, Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим всегда отмечают ровно за неделю до Пасхи. Самому же празднику предшествует Вербная неделя.

Интересно, что в католической традиции Пасху отмечают на неделю раньше, поэтому Вербное воскресенье они уже отпраздновали.

У католиков это воскресенье называют пальмовым. В то же время православные христиане отмечают этот праздник на шестой неделе Великого поста, который предшествует Пасхе.

Что делать в Вербное воскресенье

В наши дни можно встречать праздник всей семьей. Такие радостные мгновения хочется разделить с домашними, уделить внимание детям, а самое главное – одарить своим участием всех тех, кто живет одиноко.

В этот день можно просто пойти в гости к тому, кто уже давно вас ждет, и преподнести нуждающемуся подарок. Конечно, стоит навестить своих родных, друзей, милых сердцу людей. Дарите по красивому обычаю вербочки, делайте символические подарки на счастье. Ведь самое главное – это даже не символ, а наша вера, искренний настрой на добрые мысли и планы.

В такой светлый день, как Вербное воскресенье, не стоит заниматься напряженными делами, долго прибираться в доме, наводить порядки. Чтобы почувствовать праздник, лучше всего приготовиться к нему заранее.

Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

В этот период все еще длится Великий пост. Поэтому в Вербное воскресенье, как и в другие дни поста, стоит отказаться от активных развлечений, от злоупотребления алкоголем и массовых развлекательных мероприятий.

Но в праздник можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина. Считается, что в Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда.

Традиции в Вербное воскресенье

Давние верования утверждают, что в день праздника нельзя выгонять скотину на пастбища – будет болеть.

В Вербное Воскресение ничего нельзя делать по дому – убирать, хлопотать по хозяйству, шить и готовить горячую еду.

Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, молодые девушки долго расчесывали их, а затем гребень помещали в воду, которой поливали вербы, растущие практически у каждого дома.

До сих пор существует примета, что если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.

Спокойная и ясная погода на Вербное Воскресение – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.

Поверья в Вербное воскресенье

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо - летом будет большой урожай фруктов.

В Вербное воскресенье ударил мороз - год принесет много пшеницы.

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Где вода, там верба, а где верба, там и вода.

Без вербы – не весна.

Если погода ясная и теплая - урожай фруктов будет хорошим.

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

На Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут.

Поздравления в стихах

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она,

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Душу и сердце во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда.

***

Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нём.

Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

Поздравления в прозе и открытках

***

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нём!

Вербное воскресенье - поздравления в прозе

В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.