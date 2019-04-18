Тина Кароль в сексуальном платье покорила сеть (фото)
13:29, 18 апреля 2019Общество
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Артистка побывала на открытии бутика в Киеве. Для светского мероприятия знаменитая исполнительница выбрала изысканный наряд.
Тина похвасталась дорогим аксессуаром / Фото: Vitaliy Uhov
Певица Тина Кароль продемонстрировала сексуальный и стильный образ. Артистка побывала на открытии бутика в Киеве. Для светского мероприятия знаменитая исполнительница выбрала изысканный наряд.
На странице в Instagram Тина поделилась фото, на которых предстала в черном бархатном платье с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила кожаным клатчем с логотипом французского бренда за 1290 евро (около 39 тысяч гривень) и туфлями терракотового цвета.
Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки.
Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль неожиданно сменила имидж.
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