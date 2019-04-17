Пытавшийся взорвать украинского разведчика диверсант жив, он оказался террористом из РФ - Грицак (видео)

Ранее в официальном сообщении ГПУ утверждалось, что этот мужчина, получив многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести, скончался в больнице.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что «подрывник», который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и сам подорвался, на самом деле жив и арестован - это руководитель российской диверсионно-террористической группы спецслужб РФ, россиянин Алексей Комаричев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сообщил на брифинге в Киеве.

Ранее в официальном сообщении ГПУ утверждалось, что этот человек, получив многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести, скончался в больнице.

Председатель СБУ отметил, что 4 апреля 2018 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв.

«В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжелые телесные повреждения», - сказал Грицак.

По словам председателя СБУ, благодаря проведенному оперативниками СБУ комплексу оперативно-розыскных мероприятий собраны неопровержимые доказательства, что убийство разведчика Главного управления разведки Максима Шаповала, который погиб от взрыва автомобиля 27 июня 2017 года в Киеве, и попытка подрыва разведчика 4 апреля этого года, спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами.

«Это были совместные операции ФСБ РФ и Главного управления Генштаба ВСУ РФ, более известной как военная разведка России. Организацию и осуществление обоих терактов совершали одни и те же лица из числа сотрудников российских спецслужб. Исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля недавно остался жив, хотя он и находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Он арестован, он участник нашего процесса», - рассказал председатель СБУ.

«Это руководитель российской диверсионной террористической группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под авто украинского разведчика - гражданин Российской Федерации Комаричев Алексей Анатольевич, 17 января 1978 г.р., постоянно проживает в городе Москва», - добавил председатель СБУ.

По данным СБУ, «в разные периоды своей жизни Комаричев проходил службу в качестве офицера полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года он был уволен при компрометирующих обстоятельствах с места своей службы - и под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку».

«При содействии ФСБ он (Комаричев - УНИАН) был освобожден из-под стражи, так как некоторое время находился под стражей и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран ЕС, а также Украины как офицер российской военной разведки», - сказал Грицак.

По его словам, с ним действовал другой гражданин России Дзортов Тимур Мовлаевич, 24 декабря 1988 года рождения.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля, ночью на улице Вильямса в Голосеевском районе столицы взорвался автомобиль, в результате взрыва пострадал мужчина.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, комментируя сообщение о взрыве, заявил, что в столице ночью пытались совершить теракт против сотрудника спецслужбы.

Лысенко объяснил, что при закладке взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства «подрывник» получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице.