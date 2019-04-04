В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Харькове

В Харькове принято решение не прекращать сегодня отопительный сезон, поскольку сохраняется еще достаточно холодная погода и в квартирах тоже будет холодно.

Отопительный сезон в Харькове продолжится до существенного потепления.

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Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. «Городской председатель принял решение - не прекращать сегодня отопительный сезон в Харькове. На улице сохраняется еще достаточно холодная погода и в квартирах тоже будет холодно. Поэтому мы будем подавать тепло в жилые дома, пока не поймем, что среднесуточная температура позволяет нам завершить отопительный сезон», - пояснил Терехов.

Отопительный сезон-2018 в Харькове начался с большим опозданием - тепло в дома харьковчан начали подавать в средине ноября. Из-за этого активисты пикетировали горсовет.

Согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее +8 градусов.