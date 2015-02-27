С марта проезд в маршрутках Запорожья подорожает почти до 7 гривень

Согласно информации, опубликованной 27 февраля на официальном портале Запорожского горсовета, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполкома Запорожского городского совета.

«Согласно решению исполкома Запорожского городского совета автопредприятиям-перевозчикам разрешено, временно, с 2 марта по 1 июля, повысить действующий тариф: на 50 коп. на 18 маршрутах, на 75 коп. - на 2 маршрутах, на 1 грн - на 5 маршрутах и на 2 грн на 67 городских маршрутах.

Читайте такжеВ некоторых киевских маршрутках стоимость проезда взлетела до 6 гривень

Среди причин повышения стоимости проезда городская власть называет рост цен на топливо и комплектующие. В тоже время больше всего подорожал проезд в Хортицкий район Запорожья, где маршруты не самые протяженные, но жители не имеют альтернативы в виде электротранспорта и маршрутов без пересадок в большинство других районов города.

Справка УНИАН, данное повышение стоимости проезда в городском автотранспорте Запорожья – второе с начала 2015 года: с января цены на проезд были подняты на 0,5–1,5 грн – до 3–4,75 грн за поездку. Представителями мэрии Запорожья январское повышение цен на проезд в городском автотранспорте, декларировалось как временное, однако по истечении указанного срока, возврата к прежним ценами на проезд не произошло.