С марта проезд в маршрутках Запорожья подорожает почти до 7 гривень
В Запорожье с марта по июль цены на проезд в городском автотранспорте повысятся на 0,5–2 грн и составят от 4 грн до 6,75 грн за поездку.
Согласно информации, опубликованной 27 февраля на официальном портале Запорожского горсовета, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполкома Запорожского городского совета.
«Согласно решению исполкома Запорожского городского совета автопредприятиям-перевозчикам разрешено, временно, с 2 марта по 1 июля, повысить действующий тариф: на 50 коп. на 18 маршрутах, на 75 коп. - на 2 маршрутах, на 1 грн - на 5 маршрутах и на 2 грн на 67 городских маршрутах.
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Среди причин повышения стоимости проезда городская власть называет рост цен на топливо и комплектующие. В тоже время больше всего подорожал проезд в Хортицкий район Запорожья, где маршруты не самые протяженные, но жители не имеют альтернативы в виде электротранспорта и маршрутов без пересадок в большинство других районов города.
Справка УНИАН, данное повышение стоимости проезда в городском автотранспорте Запорожья – второе с начала 2015 года: с января цены на проезд были подняты на 0,5–1,5 грн – до 3–4,75 грн за поездку. Представителями мэрии Запорожья январское повышение цен на проезд в городском автотранспорте, декларировалось как временное, однако по истечении указанного срока, возврата к прежним ценами на проезд не произошло.