В Виннице выделят деньги на закупку блокпостов, тепловизоров и беспилотников

Соответствующее дополнение к «Программе мероприятий по обеспечению обороноспособности воинских частей и других воинских формирований Винницкого гарнизона, территориальной обороны и мобилизационной подготовки в городе Винница на 2014-2019 годы» сегодня приняли депутаты, присутствующие на очередной сессии горсовета.

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В частности, для приобретения средств коллективной защиты (мобильных блокпостов) будет направлено 350 тыс. грн, а для покупки средств наблюдения (тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов) – 550 тыс. грн.

Реализация мероприятий программы даст возможность обеспечить постоянное функционирование воинских частей и других воинских формирований Винницкого гарнизона и создать надлежащий уровень безопасности в городе.